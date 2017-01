Aixtron: Experten geben Entwarnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

eine geplatzte Übernahme und der Rauswurf aus dem TecDAX – viel schlechter hätte es zum Jahresende für Aixtron nicht laufen können. 7 neue Analysteneinschätzungen versuchten im Dezember, die unübersichtliche Lage beim Anlagenbauer zu klären.

Verkauf von Unternehmensteilen?

In einem Punkt waren sich die Experten einig: Auf Aixtron kommen nach dem endgültigen Rückzug des chinesischen Investors Grand Chip harte Zeiten zu. Das Unternehmen werde nicht umhinkommen, größere Umstrukturierungen einzuleiten. Harald Schnitzer von der DZ Bank äußerte sich besonders pessimistisch. Für ihn deute vieles darauf hin, dass Aixtron auch Unternehmensbeteiligungen verkaufen müsse. Wie der Firma der Schritt in die Gewinnzone gelingen soll, ist Schnitzer angesichts der derzeitigen Umstände noch unklar.

Markus Friebel von Independent Research war bemüht, die Sorgen der Anleger zu zerstreuen. Dass die Aktie nun ins Bodenlose fällt und als Pennystock endet, hält er momentan noch für ausgeschlossen. Die gescheiterte Übernahme sei in dem jetzigen Kurswert bereits enthalten. Günther Hollfelder von der Baader Bank will inmitten des Hickhacks um die Übernahme sogar Positives wahrgenommen haben. Der Barmittelbestand habe sich im vergangenen Quartal sehr gut entwickelt. Zudem hätten sich die Marktbedingungen für die gesamte Branche verbessert. Vielleicht müssten die nun fälligen Umbaumaßnahmen gar nicht so radikal ausfallen, wie von vielen Beobachtern momentan befürchtet.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Warburg Research: „Hold“ – 6,00 Euro (+97 %)

Independent Research: „Halten“ – 4,00 Euro (+31 %)

Equinet: „Neutral“ – 4,00 Euro (+31 %)

Baader Bank: „Sell“ – 3,50 Euro (+15 %)

Oddo Seydler: „Neutral“ – 3,50 Euro (+15 %)

Commerzbank: „Reduce“ – 3,30 Euro (+8 %)

DZ Bank: „Verkaufen“ – 3,10 Euro (+2 %)

