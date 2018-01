Aixtron: Es winken deutliche Kursgewinne!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Aixtron ist an verschiedenen Börsen etwas schwächer in die neue Woche gestartet. Dennoch eröffnen sich nach Ansicht von Chartanalysten Chancen auf einen Aufwärtsmarsch in Richtung neuer Tops, da der Wert sich insgesamt sehr stabil präsentiert. Zudem dürfte die Kursdynamik mittelfristig interessant sein. Daher sind sogar Kursgewinne von über 30% möglich. Im Einzelnen: Die Aktie hat zum Wochenauftakt zwar minimal verloren. Allerdings sind die Werte noch immer im deutlichen charttechnischen Aufwärtstrend, bei dem es zuletzt lediglich zu einer kleinen Korrektur und Verschnaufpause gekommen war. Die Aktie steigt ohnehin unter Bildung mehrerer Zwischenplateaus nach oben, sodass diese Kursbewegung nicht überraschend war. Maßgeblich dürfte aber sein, dass zunächst 14 Euro wieder überwunden werden. Dann ist nach Meinung der Charttechniker auch ein Kursanstieg auf 14,68 Euro, dem bisherigen 5-Jahrs-Hoch vom 24. November 2017, wieder denkbar. Darüber wäre der Weg frei, um mangels Widerständen sogar 20 Euro ins Visier zu nehmen. Nach unten hin sind weiterhin 12 Euro ein guter Schutz. Auch um 11,50 Euro herum greifen Schutzzonen.

Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten waren zu Wochenbeginn nicht zu vernehmen. Dennoch kann sich die Aktie nach einem Plus von 11,4 % in der vergangenen Woche noch einer guten Stimmungslage sicher sein.

Technische Analysten: Ein Kauf!

Technische Analysten verweisen darauf, dass sich der Wert in einem Hausse-Modus befinde. Die 200-Tage-Linie ist gut 34 % entfernt. Daher liegt ein deutliches Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.