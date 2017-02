Aixtron: Erwartungen an Geschäftsbericht treiben Aktie an!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Lieber Leser,

in einigen Tagen legt Aixtron den Jahresbericht für 2016 vor. Dem Aktienkurs nach zu urteilen, scheint sich etwas positive Erwartung breit zu machen. Der Kurs drehte kurz vor dem Tief aus 2016 bei 2,90 Euro je Aktie und erholt sich zunehmend. Seit Beginn des Jahres konnte ein Wertgewinn von mehr als 20 % verzeichnet werden. Und aus der markttechnischen Perspektive deutet sich sogar ein Doppelboden an. Wenn da nur nicht die schlechten Fundamentaldaten wären.

Erste neun Monate in 2016 schlechte Daten

Die ersten neun Monate in 2016 deuten keine besonderen Verbesserungen an. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahrszeitraum um 21 % eingebrochen. Dass das vierte Quartal den Karren rausreisst, ist eher unwahrscheinlich, birgt allerdings einiges an Überraschungspotential. Der Periodenverlust ist gegenüber den ersten neun Monaten in 2015 um 16 % gestiegen – auch das kaum ein Grund für frühzeitige Euphorie. Einziger Lichtblick für Anleger ist und bleibt die enorm geringe Finanzverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital. Auch positiv: Der Auftragseingang ist im dritten Quartal gestiegen.

100-Wochendurchschnitt im Blick

Sollten die Zahlen die Erwartungen jedoch übertreffen, dann bestünde die Chance auf das Anpeilen des 100-Wochendurchschnitts. Dieser verläuft aktuell im Preisbereich bei 5,00 Euro je Aktie und dürfte den ersten wichtigen technischen Widerstand darstellen, sofern sich die Erholung fortsetzt. Die langfristige Abwärtstrendlinie verläuft bei 6,00 Euro je Aktie.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse