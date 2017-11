Aixtron: Erfolgreicher Verkauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

in der letzten Woche haben die Anleger mit Interesse die Geschehnisse bei Aixtron verfolgt. Peter Niedermeyer hat sich die Situation in einer Analyse einmal genauer angeschaut und folgendes Fazit gezogen:

Der Stand! Aixtron hat die firmeneigene „ALD- und CVD-Produktlinie für Speicherchips“ per 15. November 2017 erfolgreich abgeschlossen. Neuer Eigentümer ist die Eugene Technology Inc., eine 100%ige Tochter der südkoreanischen Eugene Technology Ltd.

Die Entwicklung! Bereits vorher hatte Aixtron die Aktionäre über den anstehenden Verkauf informiert, doch es hatte zunächst noch die US-Behörde CFIUS („Committee on Foreign Investment“) zustimmen müssen, welche Sicherheitsbedenken aus Sicht der USA hätte anführen können.

Der Verkauf! Nachdem die CFIUS ihr Okay für die Transaktion gegeben hatte ist der Verkauf für etwa 60 Mio. US-Dollar „für die Übertragung der Vermögenswerte“ über die Bühne gegangen. Weitere rund 11 Mio. US-Dollar werden „für offene Lieferantenaufträge, für die Zahlungsverpflichtungen bestehen“ bezahlt.

Der Ausblick! Der Verkauf selber scheint sich für Aixtron gelohnt zu haben. Zudem soll eine US-Tochter von Aixtron auch künftig Dienstleistungen für den verkauften Bereich anbieten.

Wie wird es bei Aixtron weitergehen? Wir bleiben weiter für Sie am Ball.

Haben Sie diese 7 Aktien schon gekauft? Wenn nicht, müssen Sie es jetzt tun!

Denn diese 7 Aktien sind die absoluten Top-Aktien für das 2. Halbjahr 2017! Wer an der Börse jetzt noch mal richtig abkassieren will, kommt an diesen 7 Top-Aktien nicht vorbei. Niemand geringeres als Börsen-Profi Mick Knauff hat diese 7 Top-Aktien grade erst für Sie geprüft – seine Empfehlung: KAUFEN, KAUFEN, KAUFEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um die Namen der 3 Aktien absolut KOSTENFREI zu erhalten!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.