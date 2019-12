Aixtron: Erfolg an allen Fronten!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Zugegeben, das Plus vor dem Wochenende bei der Aixtron-Aktie war minimal. 0,05 Prozent, weniger als ein Cent, betrug der Aufschlag am letzten Handelstag der Woche. Gegenüber der Vorwoche, an denen die Papiere des Spezialmaschinen-Bauers bei 7,98 Euro gehandelt wurden, steht jedoch immerhin ein Zugewinn von fast fünf Prozent auf aktuell 8,35 Euro. Auch darüber hinaus hatte Aixtron zuletzt durchaus Erfolge zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



