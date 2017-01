Aixtron: Die Entscheidung kommt nicht wirklich überraschend!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

der defizitäre Chipanlagenbauer Aixtron muss sich einen neuen Vorstandsvorsitzenden suchen. Wie das im TecDAX gelistete Unternehmen mitteilte, wird Konzernchef Martin Goetzeler seine im Februar endende Amtszeit nicht verlängern. Die Entscheidung beruhe auf persönlichen Gründen und sei im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat getroffen worden, hieß es. Goetzeler stand seit März 2013 an der Spitze des aus der Aachener RWTH hervorgegangenen Unternehmens. Bis zur Neubesetzung des CEO-Postens werde Aufsichtsratschef Kim Schindelhauer die Geschicke übernehmen.

Persönliche Niederlage

Damit zieht Goetzeler die Konsequenzen aus der gescheiterten Übernahme durch den chinesischen Investor Fujian Grand Chip Investment (FGC). Der Manager hatte persönlich um eine Fusion mit einem starken Finanzpartner geworben. Mit dessen Hilfe wollte man Forschung und Entwicklung vorantreiben und zudem auf dem wachstumsstarken chinesischen Markt einen Fuß in die Tür bekommen. FGC hatte 6 Euro je Anteilsschein für Aixtron geboten und war auf dem besten Weg die Mindestannahmeschwelle von 50,1 Prozent zu erreichen. Doch dann kam es überraschenderweise zu einem Umdenken im deutschen Wirtschaftsministerium. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung wurde zurückgenommen, um die Übernahme noch einmal eingehend zu prüfen. Schließlich landete die Angelegenheit sogar im Weißen Haus und Barack Obama reichte sein Veto gegen die Übernahme der in den USA angesiedelten Aixtron-Aktivitäten ein. Angeblich sollte damit verhindert werden, dass die Anlagen in chinesischen Händen für militärische Zwecke genutzt werden. Für die Aktie ging es in der Folge fast bis auf 3 Euro in den Keller, seit Ende Dezember stabilisiert sich das Papier im Bereich von 3,25 Euro.

