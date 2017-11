Aixtron: Ende der Fahnenstange?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Momentan wird es eng für die TecDAX-Überflieger der letzten Monate. Viele dieser Aktien bilden momentan Topps aus, einige wie z.B. Evotec, sind bereits kräftig unter Druck geraten. Die Marktteilnehmer konzentrieren sich derzeit auf andere Aktien des Index. Was auch der Super-Rallye der Aixtron-Aktie (ISIN: DE000A0WMPJ6) gefährlich werden könnte. Das Problem hier ist:

Man könnte nicht abschätzen, auf welchem Niveau Aixtron derzeit sinnvoll bewertet wäre. Zwar darf man momentan davon ausgehen, dass das Unternehmen 2018 die Rückkehr in die Gewinnzone schaffen wird. Aber wie viel da am Ende hängen bleibt und wie nachhaltig diese Phase ist, ist eben nicht vorhersagbar. Dazu ist die Branche, der Anlagenbau für die Chipindustrie, einfach zu wankelmütig. Daher ist es, wie meist bei solchen Aktien, die Charttechnik, die das Handeln der Akteure bestimmt … und die Richtung sowie die Dynamik des Trends, die über Optimismus oder Pessimismus entscheidet. So gesehen wird es hier jetzt spannend, denn:

Sobald die Aktie über die 15 Euro-Marke lugt, kommt derzeit Verkaufsdruck auf. Drei Tage nacheinander wurde der Kurs dort abgewiesen – was für die ersten ein Signal war, hier mal ihre Gewinne mitzunehmen. Dadurch ist bereits die 20-Tage-Linie durchbrochen worden, jetzt könnte sogar ein Doppeltopp daraus werden … das vollendet wäre, falls die Aktie unter dem Zwischentief des 15. November bei 12,93 Euro schließt. Der Vorteil des bullishen Lagers wäre zwar, dass darunter zahlreiche Unterstützungen bis hinunter an die zwischen Ende September und Mitte Oktober ausgebildeten Hochs um 11,59 Euro warten würden. Aber ob man wirklich bis dahin nach unten durchgereicht werden möchte, ist natürlich die Frage. Je nach Risiko bestehender Positionen wäre eine Orientierung am vorgenannten Zwischentief oder der August-Aufwärtstrendlinie, derzeit bei 12,40 Euro, zu überlegen.

