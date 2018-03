Aixtron: Dieser Rückgang könnte eine einmalige Kaufgelegenheit sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

die Aktie von Aixtron ist in den letzten Tagen etwas nach unten gerutscht. Damit sieht es auf den ersten Blick so aus, als könne der Kurs gefährdet sein. Dies stimmt aber nicht. Chartanalysten halten den Wert weiterhin für äußerst stark und stabil. Die Aktie hat in den Handelssitzungen der vergangenen fünf Wochen einen starken Aufwärtstrend realisiert. Ausgehend von 12 bis ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.