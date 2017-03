Aixtron: Dies dürfte dem Wert weitere Impulse verleihen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Lieber Leser,

Aixtron war im Dezember 2016 aus dem TecDax ausgeschieden. Jetzt wird die Aktie wieder im Technologie-Barometer auftauchen. Dies dürfte dem Wert weitere Impulse verleihen, meinen technische Analysten. Denn nun kaufen Fonds die Aktie, wenn sie den Index abbilden wollen. Deshalb hat der Titel aus Sicht der Techniker Chancen auf einen ausgewachsenen Aufwärtstrend.

Ohne Dividende

Allerdings blieb Aixtron für 2016 nichts übrig, als die Dividende zu streichen. Dies enttäuscht Investoren, die sich an der Unternehmenssubstanz orientieren wollen. Deshalb bleibt aktuell für Investoren nur der Blick auf die Technik. Am 20. März wird die Aktie wieder in den TecDax wechseln. Bis dahin sind es noch knapp zwei Wochen, in denen sich Anleger positionieren können.

Immerhin wechselte Aixtron zum Ende vergangener Woche bereits in den kurzfristigen Aufwärtstrend. Jetzt kämpft der Wert gerade mit dieser Trendlinie und könnte auch Schwierigkeiten haben, längerfristige Trendmarken zu erobern.

Dennoch verweisen technische Analysten jetzt bereits auf die Dynamik, die durch einen Indexwechsel entstehen könnte. In dieser Hinsicht hat Aixtron einen massiven Vorteil gegenüber vergleichbaren Aktien.

Insgesamt sehen die technischen Analysten Aixtron aus diesem Grund im grünen Bereich – zumindest mit Blick auf zwei Wochen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse