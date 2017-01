Aixtron: DRAMATISCHE Entwicklung in der Führungsetage!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

seit Barack Obama die Übernahme von Aixtron durch chinesische Investoren untersagte, gab es wenig positive Nachrichten zu dem Hersteller von Spezialmaschinen. Einen Höhepunkt gab es jetzt, als der Vorsitzende Martin Goetzeler offiziell seinen Austritt ankündigte. Mit Auslaufen seines Vertrags zum 28. Februar will sich der bisherige Chef endgültig von Aixtron verabschieden. So schnell wird sich kaum ein Nachfolger finden lassen, bis auf Weiteres wird deshalb Aufsichtsratschef Kim Schindelhauer das Unternehmen weiterführen. In einer ersten Stellungnahme hieß es dabei, dass die derzeit verfolgte Strategie fortgesetzt werden soll.

Über die Gründe lässt sich nur spekulieren!

Ob das Ausscheiden von Goetzeler wirklich eine direkte Folge der geplatzten Übernahme ist, darüber lässt sich nur mutmaßen. Offiziell werden nur persönliche Gründe angegeben, ferner sei die Entscheidung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat getroffen worden. Aixtron hat schon seit einiger Zeit mit einer schwachen Auftragslage zu kämpfen, die Übernahme aus China sollte den Weg aus der Krise ebnen. Da allerdings eine Niederlassung in den USA existiert, konnte der amerikanische Präsident ein Veto einlegen, welches damit begründet wurde, dass es sich bei Aixtron um eine Schlüsseltechnologie handele.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse