Aixtron: Chance vertan?

Die Ende Oktober vorgelegte Quartalsbilanz des Anlagenbauers Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) erweckte bei den Anlegern den Eindruck, dass die sorge übertrieben sei, die Chipindustrie könnte jetzt auf die absteigende Bahn geraten und die Gewinne der Zulieferer bzw. Ausrüster wie Aixtron damit rasant dahinschmelzen. Das führte zu einer immensen Rallye, die die Aixtron-Aktie binnen weniger Tage über 50 Prozent höher trug. Aber wenngleich dabei mehrere Widerstandslinien im Chart zurückerobert wurden:

An den entscheidenden, mittelfristig relevanten Hürden kam sie bislang nicht vorbei. Im Gegenteil, genau dort wurde sie abgewiesen. Was nicht unbedingt überraschen muss, denn bei den meisten Aktien der Halbleiterindustrie und der Zulieferer setzten die Abgaben nach einer scharfen, aber kurzen Rallye mittlerweile wieder ein, weil man erkennt: So klar ist es keineswegs, dass das Wachstum weitergeht, dazu gab es zu viele sehr verhaltenen Perspektiven von Chipherstellern oder ihnen Kunden. War es das also mit der Hoffnung auf die Wende bei Aixtron?

Noch nicht. Aber die Bullen müssten jetzt umgehend wieder aktiv werden. Wobei sie den psychologischen Nachteil vergebens angegangener Widerstandslinien zu tragen haben. Es bedarf eines zweiten Anlaufs an die Mai-Abwärtstrendlinie bei 11,80 Euro und die 200-Tage-Linie bei 12,46 Euro. Und das zeitnah, denn die Aktie hat am heutigen Freitag in die durch die 20-Tage-Linie verstärkte Auffangzone 9,80/10,10 Euro zurückgesetzt.

Würde der Kurs dort durchrutschen, würde das die Zahl der „Freiwilligen“, die mit einer dann umso höheren Zahl an Charthürden vor der Brust einen erneuten Anlauf nach oben wagen würden, deutlich reduzieren … zumal jetzt potenzielle „good news“ eher Mangelware werden dürften, denn das Gros der für die Halbleiterbranche relevanten Quartalszahlen liegt auf dem Tisch. Hier jetzt auf den Ausbruch im zweiten Versuch zu wetten wäre daher zumindest sehr spekulativ!

