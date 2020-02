Aixtron: Die Bullen geben Vollgas!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Am heutigen Dienstag konnte die Aixtron-Aktie über die Marke von 10,00 Euro ansteigen und damit eine Hürde überwinden, an der die Aktie in den vergangenen Monaten immer wieder gescheitert ist. Mit Blick auf die vielen Fehlversuche der letzten Wochen und Monate muss auch der aktuelle Anstieg noch sehr kritisch gesehen werden, denn zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann er weder als signifikant ...



