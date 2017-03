Aixtron: Bringt der Aufstieg in den TecDAX eine Trading-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Aixtron war erst im Dezember aus dem TecDAX verabschiedet worden und wurde in der vorigen Woche schon wieder aufgenommen. Die zu geringen Umsätze bei Stratec Biomedical hatten zu dem Austausch geführt. Die Fonds, die den TecDAX abbilden, müssen jetzt auch Aixtron wieder in das Portfolio aufnehmen und das hat bereits seit dem 20. März für erhöhte Umsätze bei Aixtron geführt. Die Aktie war im Dezember wieder in der Nähe des 5-Jahrestiefs von 2,95 Euro gelandet, als der Kurs nur noch bei 3,054 Euro notierte. Seit Ende Dezember sieht man einen zaghaften Aufwärtstrend, der sich jetzt beschleunigen könnte. Der Verkauf des Unternehmens an chinesische Investoren war zuletzt geplatzt, weil es dafür keine Genehmigung von den deutschen und den US-Behörden gab.

Vielleicht steht Aixtron aber noch auf der „Watchliste“ anderer Interessenten, bei denen die Aufsichtsbehörden eventuell kein Veto einlegen; auf jeden Fall ist man auf der Suche nach geeigneten Partnern. Aixtron hatte die Ziele für das Jahr 2016 erfüllt, aber angekündigt, dass sich der Verlust im laufenden Jahr wieder durch hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöhen wird. Für 2018 plant das Unternehmen wieder ein positives Ergebnis. Charttechnisch gesehen könnte es bald spannend werden und mit einem geeigneten Hebel-Produkt wären bei einer sich bietenden Trading-Chance schöne Gewinne drin.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.