Aixtron: Befreiungsschlag nach den Zahlen!

Auf die Zahlen zum dritten Quartal haben die Anleger in der vergangenen Woche euphorisch reagiert. Die Aixtron-Aktie, die zuvor über Wochen ohne Gnade verkauft worden war, startete eine steile Rallye und stieg bis zum Freitag in der Spitze bis auf 12,08 Euro an.

Dabei wurden einige Widerstände von den Bullen regelrecht überrannt. Als erste Hürde wurde die 50-Tagelinie genommen, ohne dass es anschließend zu einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.