Aixtron: Bald wieder im TecDAX?

noch hat sich die Aktie des Anlagenbauers Aixtron nicht von den Kursverlusten erholen können, die seit der gescheiterten Übernahme aus China eingetreten sind. Im Dezember ist der Titel zudem auch noch aus dem TecDax gefallen und damit vom Radar vieler Anleger verschwunden. Doch es ist nichts in Stein gemeißelt. So wurde mittlerweile auch schon wieder gemutmaßt, dass ein Wiederaufstieg im Rahmen des Möglichen sei. Es befinden sich inzwischen wieder deutlich mehr Aktien im Streubesitz. Im Dezember war dieser Punkt ein wichtiger Faktor, der zum Ausschluss von Aixtron aus dem TecDAX führte. Vermutlich muss im Gegenzug Stratec Biomedical seinen Platz räumen, das momentan einen zu geringen Börsenumsatz aufweist.



Am 20. März wird die Deutsche Börse über eine Index-Neuzusammensetzung beraten und eventuell ist Aixtron danach dann wieder dabei. Und wie sollen sich die Anleger bis dahin verhalten? Diese Frage ist nicht ganz so leicht zu beantworten, in den letzten vier Wochen ist nur eine Analysteneinschätzung zu diesem Thema erschienen, die zum „Halten“ der Aktie rät.

Strategie wird fortgeführt

Ende Januar hatte Aixtron gemeldet, dass Vorstandschef Martin Goetzeler „aus persönlichen Gründen“ aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Zum 1. März wird der Aufsichtsratsvorsitzende Kim Schindelhauer interimsmäßig diese Position übernehmen. Baader Bank-Analyst Hollfelder meint, dass im Zuge dieses Wechsels eine Orientierung zu margenhaltigeren Segmenten vollzogen werden könnte. In einer Pressemeldung von Aixtron hieß es, dass die „eingeschlagene Strategie unverändert fortgeführt“ werde.

