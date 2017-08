Aixtron: Bald könnte alles ganz schnell gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Die Aktie von Aixtron, einem Hersteller von Spezialmaschinen für die LED- und Halbleiterindustrie, macht heute einen kräftigen Satz nach oben und setzt sich damit an die Spitze des TecDax. Laut der Baader Bank dürfte Aixtron rentabler werden. Bereits in der zweiten Jahreshälfte dürfte die Profitabilität deutlich steigen, schreibt Analyst Günther Hollfelder in einer Studie...