Aixtron: Bärenmarkt-Rallye oder Basis der Wende?

Die in den letzten Wochen und Monaten massiv verkaufte Aktie des eng mit der Halbleiterindustrie verbundenen Anlagenbauers Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) schießt heute am frühen Nachmittag über sechs Prozent nach oben. Basis dessen: Ein kräftig anziehender Gesamtmarkt. Vor allem der TecDax, in dem Aixtron notiert ist, legt derzeit um 3,43 Prozent zu. Nur … warum?

Der Gedanke, dass ein Wechsel im Parteivorsitz der CDU die Perspektiven für den deutschen Aktienmarkt revolutionieren würde, ist verwegen. Und das Argument, dass schließlich auch die US-Index Futures zulegen, ist wacklig. Denn da beginnt der Handel zwar der Zeitumstellung geschuldet in dieser Woche um 14:30 Uhr und damit in Kürze. Aber vor dem Start des regulären Handels sind die Umsätze da niedrig. Meist laufen diese Futures mit den Bewegungen in Europa mit. Erst ab 14:30 Uhr wird klar sein, ob die Nasdaq wirklich das Zugpferd sein kann, um die Gewinne im TecDAX zu halten der gar auszubauen. Und damit auch die Kursgewinne der Aixtron-Aktie.

Es ist zwar positiv, dass es damit zu gelingen scheint, die wichtige Unterstützungslinie bei acht Euro zu halten. Aber sich vor einer Supportlinie zu lösen ist nicht gleichbedeutend mit einer Trendwende nach oben. Der Chart zeigt in schwarz, wo Aixtron hindurch müsste, um zumindest auf kurzfristiger Trading-Ebene bullishe Signale zu generieren: Über den Kreuzwiderstand um 9,90/10,11 Euro. Im Fall von Schlusskursen darüber wäre aus charttechnischer Sicht Luft bis in die Region um 12 Euro. Aber erst müsste der Kurs diese Hürde eben nehmen können – bis das gelingt, sollte man auf der Long-Seite weiterhin äußerst vorsichtig bleiben!

