Aixtron: Die Aussichten bleiben hervorragend!

Aixtron muss zum Wochenauftakt einen kleineren Rücksetzer hinnehmen. Die Aktie gab um annähernd 2 % nach. Chartanalysten ordnen dies jedoch in einen größeren Kontext. Schließlich sei der übergeordnete Chartmodus „aufwärts“ gerichtet, heißt es. Das Bild sei großartig. Denn derzeit ist die Aktie in einem gewaltigen Aufwärtsmarsch. Das Ergebnis der vergangenen Woche beläuft sich auf ein Plus von mehr als 15 %. Die Aktie schaffte binnen zweier Wochen sogar ein Plus von 37 % und konnte seit Jahresanfang fast 370 % aufsatteln.

Das jüngste 5-Jahres-Hoch bei 14,54 vom 3. November ist damit aus charttechnischer Sicht lediglich ein Zwischenhalt. Die Aktie könne darüber ohne weitere Hindernisse auch auf 20 Euro zusteuern, heißt es. Der jüngste Kurssprung lade zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen ein, wobei die Aktie dennoch vergleichsweise gut abgesichert ist. Knapp unterhalb von 12 Euro finden sich Unterstützungen, die sich zuletzt aufgebaut hatten. Die Aktie sollte deshalb mittelfristig neue Tops schaffen, heißt es!

Wirtschaftlich orientierte Analysten schließen sich dieser positiven Einschätzung nicht an. Nur 35 % wollen derzeit „Kaufen“, 25 % sind der Meinung, der Titel sei ein „Halte“-Wert und 40 % plädieren für einen „Verkauf“.

Technische Analyse: Keine Bedenken!

Technische Analysten haben dagegen überhaupt keine Bedenken. Die Aktie sei in einem klaren Aufwärtstrend, heißt es. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt mehr als 54 %. Zudem sind alle Trendpfeile aufwärts gerichtet. Neue Rekorde können kommen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.