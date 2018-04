Aixtron: Mit Auftrag hoch hinaus

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

auch wenn das Papier im abgelaufenen Monat etwas schwächelte, die Performance der Aixtron-Aktie ist nach wie vor beeindruckend: Auf rund 320 Prozent beläuft sich das Plus aus den vergangenen 12 Monaten. Nun verkündet das Elektrotechnikunternehmen mit Sitz in Herzogenrath einen neuen Auftrag. Aixtron liefert eine so genannte MOCVD-Technologie-Anlage an den deutschen Luft- und Raumfahrtzulieferer Azur Space Solar Power GmbH.

Noch in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.