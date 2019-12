Aixtron: Den Attacken widersetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Zuletzt mehrten sich die Nachrichten, dass Aixtron unter den Beschuss von Short-Sellern geraten sei. So hatte laut Medienberichten der Hedgefonds Systematica Investments Limited am Montag seine Shortposition von 0,49 auf 0,53 Prozent der Aixtron SE-Aktien aufgestockt. Am Dienstag dann die Nachricht, dass der New Yorker Hedgefonds PDT Partners seine Leerverkaufsposition von 0,58 auf 0,61 Prozent ebenfalls erhöht habe. Doch die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



