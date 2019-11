Aixtron: Anleger drücken sich um eine Entscheidung!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Nachdem die Bullen am 6. und 7. November erneut daran gescheitert sind, die Aixtron-Aktie über ihre 50-Tagelinie ansteigen zu lassen, setzten Gewinnmitnahmen ein. Sie haben den Kurs der Aktie in den letzten zehn Tagen knapp oberhalb der Marke von 8,50 Euro in eine Seitwärtsbewegung übergehen lassen.

Auch zu Beginn dieser Woche wurde diese Phase der Unentschlossenheit und Unsicherheit fortgesetzt. Neue ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung