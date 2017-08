Aixtron: Die Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

in der letzten Woche hat sich Clemens van Baaijen das Unternehmen und seine Aktie im Rahmen einer 3-Stufen-Analyse einmal genauer angeschaut. Dies hat er dabei herausgefunden: Am 18. August hatte sich der Kurs seit dem letzten Handelstag um -2,08% verändert. Der aktuelle Kurs betrug 7,05€ und die Aixtron-Aktie hatte in der Vorwoche eine Rendite von 3,90% sowie 132,37% seit Jahresbeginn erzielt.

Die Fundamentaldaten! Aixtron ist sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich mit den Mitbewerbern überbewertet. Im Endeffekt erscheint diese Aktie daher derzeit überbewertet, wäre aber ab einem Kurs unter 4,57 € unterbewertet. Das heißt aber nicht automatisch, dass der Kurs von Aixtron fallen wird. Hier lautete das Urteil „Überbewertet“.

Die Analysteneinschätzung! Am 18. August gab es 2 Buy, 10 Hold und 4 Sell Analystenmeinungen. Aus Analystensicht ist das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie bei 4,80€, der aktuelle Kurs würde also um -31,92% fallen. Hier lautete das Urteil Hold.

Die sharewise-Crowd! Am 18. August gab es nur wenige Einschätzungen für die Aixtron-Aktie. Mit einem Kursziel von 7,90€ hat Aixtron aus Sicht der Privatanleger auf sharewise ein Potential von 12,04%. Hier lautete das Urteil Buy.

Im 3-Stufen Check bekam die Aktie ein Hold und wir bleiben weiter für Sie dran!

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet …

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.