Aixtron Aktie: Mit neuem Auftrag gelingt die Trendwende!

Liebe Leser,

der kurzfristige Negativtrend der Aixtron-Aktie wurde in der vergangenen Woche beendet. Grund dafür ist ein neuer Auftrag für das Unternehmen aus Aachen. Noch in diesem Quartal soll eine Anlage zur Waferherstellung an das Luft- und Raumfahrtunternehmen AZUR SPACE Solar Power ausgeliefert werden. Laut Aixtron handelt es sich um eine Anlage der Baureihe AIX 2800G4 mit einer Konfiguration von 8×6-Zoll, welche ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.