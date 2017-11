Aixtron: Die Aktie kann doch noch gewinnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Aixtron ist nach einem kleineren Schwächeanfall in den vergangenen Tagen nun wieder zurück in der Erfolgsspur. Charttechnisch orientierte Analysten nehmen nun erneut das 5-Jahres-Hoch bei 14,63 Euro vom 10. November 2017 ins Visier. Zudem wird angenommen, dass bei einer erfolgreichen Eroberung dieser Marke auch ein Durchbruch mit Kursgewinnen bis zu den runden 20 Euro möglich sei. Dies sollte in den kommenden Wochen für weiteren Schwung sorgen. Nach unten hin ist die Aktie aktuell durch eine kurzfristig konstruierbare Aufwärtstrendgerade gestützt. Zudem aber erkennen Chartanalysten kurz unter der Marke von 12 Euro nun in Höhe von 11,50 oder etwas darüber eine weitere Haltezone. Insofern ist das Verlustrisiko nach den neuerlichen Kursgewinnen von mehr als 3 % vergleichsweise gering.

Jetzt sind 35 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 25 % wollen den Titel derzeit „halten“, während 40 % einen „Verkauf“ für sinnvoll erachten. So gesehen hält die Stimmung bei den fundamental orientierten Analysten noch nicht ganz mit den Kursen Schritt. Hier gibt es also Verbesserungspotenzial.

Technische Analysten: Klares Kaufsignal!

Technische Analysten hatten sich von der leichten Unzufriedenheit am Markt ohnehin nicht anstecken lassen. Die Kurse notieren weiterhin deutlich über den gleitenden Durchschnittskursen. Demzufolge ist bei einem Abstand von nun gut 50 % zur 200-Tage-Linie der Aufwärtstrend stark ausgeprägt. Ein deutliches Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.