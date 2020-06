Aixtron Aktie: Das ging gerade noch einmal gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Die Bullen konnten bei der Aixtron-Aktie zu Beginn dieser Woche eine kritische Situation erfolgreich bestehen. Der Kurs, der in den ersten Junitagen die Aufwärtsbewegung der Vorwochen noch fortgesetzt und am 5. Juni bei 10,26 Euro ein Hoch erreicht hatte, war anschließend in eine Korrektur übergegangen.

Diese hat sich in der Vorwoche dem 50-Tagedurchschnitt angenähert und diesen bereits leicht unterschritten. Es ...



