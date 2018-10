Aixtron-Aktie: Das gilt es nun zu beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Aixtron schaffte am Donnerstag einen kleinen Befreiungsschlag. Der Titel legte gleich um mehr als 6,5 % zu und ist daher nach Meinung von charttechnischen Analysten nun in der Lage, eine Erholung zumindest anzugehen. Die Notierungen sind in einem massiven charttechnischen Abwärtstrend und hatten binnen eines Monats mehr als 21 % verloren. In drei Monaten ging es fast um 40 % bergab.

Jedoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.