Aixtron-Aktie: Das gilt es nun zu beachten!

Aixtron hat den Auftakt in die neue Woche etwas in den Sand gesetzt, meinen die charttechnischen Analysten. Denn der Wert habe mit einem Abschlag von rund 50 Cent nun wieder deutlicher Kurs in Richtung einer wichtigen Untergrenze genommen. Zudem sei das übergeordnete Bild letztlich doch bestätigt worden.

Im Einzelnen: Die Aktie hat sich nun im übergeordneten charttechnischen Abwärtstrend erneut der Untergrenze von

Ein Beitrag von Frank Holbaum.