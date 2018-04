Aixtron-Aktie: Wow – ganz starke Signale!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Aixtron hat in den zurückliegenden Sitzungen den eindrucksvollen charttechnischen Aufwärtstrend, in dem die Aktie notiert, bestätigen können. Der Wert hat jetzt die Untergrenzen in Höhe von 15 Euro verteidigt und erneut zulegen können. Damit setzt sich die Jagd nach dem erst kürzlich eroberten Rekord wieder fort. Bei 19,32 Euro befindet sich das aktuelle 5-Jahres-Hoch. Dieses war am 16. März 2018 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.