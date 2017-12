Aixtron Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

die Aixtron-Aktie notierte am Freitagnachmittag bei 12,12 Euro und damit 4,81 % tiefer als in der Woche zuvor. Dennoch, in den letzten drei Wochen steht ein leichtes Plus von 2,62 % zu Buche. Damit konsolidiert die Aktie zwar nach dem herben Einbruch, sie bleibt dennoch aber unterstützt. Charttechnisch betrachtet hat die obere Begrenzung der Unterstützungszone bei 11,50 Euro gehalten.

Kommen weitere Verluste?

Es besteht dennoch weiterhin die Chance auf weitere Verluste, denn die Erholung hält sich weitestgehend in Grenzen. Sollte der Kurs in die Unterstützungszone einbrechen, wäre gleichzeitig der sekundäre Aufwärtstrend verletzt. Die Aktie hätte dann zwar noch eine Unterstützung durch die untere horizontale Begrenzung, doch bei Verlusten könnte diese nicht mehr als relevant betrachtet werden.

Sekundärer Aufwärtstrend noch intakt

Die nächsten, tatsächlich relevanten Unterstützungen könnten in Form der beiden langfristigen Wochen-Durchschnitte vorliegen. Dabei verläuft der 200-Wochen-Durchschnitt bei 7 Euro je Aktie und der 100-Wochen-Durchschnitt bei 6 Euro. Bis jetzt scheint der sekundäre Aufwärtstrend intakt und eine Fortsetzung des Trends ist nach markttechnischen Kriterien wahrscheinlich.

Anleger wollen Fakten sehen

Unternehmensspezifische News wurden in dieser Woche nicht gemeldet. Dem Wert wird daher womöglich in Anbetracht der Tatsache, dass die Turnaroundspekulation schon sehr weit gelaufen ist, nicht mehr viel Potential beigemessen. Anleger wollen mit hoher Wahrscheinlichkeit nun Fakten sehen. Diese werden spätestens im Rahmen der Quartalsergebnisse erkenntlich.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.