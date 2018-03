Aixtron Aktie: Wird es jetzt zu heiß?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

die Aktie von Aixtron konnte in den letzten Tagen erneut schwindelerregende Höhen erreichen. Nach einem weiteren Plus von 1,42 Prozent am Freitag notieren die Anteile jetzt bei 19,32 Euro und damit nicht weit entfernt von der 20-Euro-Marke. Noch vor wenigen Wochen hätte das wohl niemand der Aktie zugetraut. Tatsächlich liegt der Wert jetzt um etwa 50 Prozent höher als das ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.