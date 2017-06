Aixtron-Aktie: Wichtig zu wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Aixtron notiert derzeit in der Nähe des 12-Monats-Hochs bei 6,04 (Abstand: 1,9%), das letztmalig am 30.05.2017 markiert wurde. Das Rekordhoch an der Börse stammt vom 09.08.2000 bei einem Kurs von 87,7 Euro und liegt damit in weiter Ferne. Im TecDax erreichten in 2017 bislang 11 Aktien ein neues Allzeithoch, das entspricht einer Quote von 36,7%. Derzeit notieren 10-Aktien auf Allzeithoch-Niveau,...