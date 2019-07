Aixtron-Aktie: Weiter nach unten?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um Aixtron bestellt ist. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Finanztrends Video zu Aixtron



mehr >

Der Chart! Die Chartanalysten sind nicht optimistisch, denn der Abschlag von über 12 % in einem Monat hat den herrschenden Abwärtstrend noch verschärft. So ging es in drei Monaten für den Konzern um über 15 % nach unten, in einem Jahr sogar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!