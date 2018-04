Aixtron-Aktie: Was ist denn da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Aixtron musste am Donnerstag und am Freitag heftige Rücksetzer hinnehmen. Dies katapultierte die Aktie in einen neuen Abwärtstrend, so die Meinung von charttechnisch orientierten Experten. Denn der Kurs gab donnerstags um 4 % nach und setzte am Freitag noch einmal um mehr als 7 % zurück. Damit wurde mit der 14-Euro-Marke auch der laut Chartanalysten wichtigste Punkt im gesamten Chartbild durchschlagen. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.