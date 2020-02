Aixtron Aktie: Was ist da los?!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Die letzte Nachricht von Aixtron stammt tatsächlich vom 17. Dezember 2019. Dennoch haben die Papiere des Spezialmaschinenherstellers an der Börse zwischenzeitlich einen enormen Aufschwung hingelegt, stiegen in der Spitze um rund 25 Prozent. Am 12. Februar bildete die Aixtron-Aktie bei 11,57 Euro ein neues Jahreshoch aus. Doch kurz danach war es vorbei: Das S-Dax-Mitglied verlor zunächst nach und nach an Wert, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



