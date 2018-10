Aixtron-Aktie: Warum nur?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Was man über den Verlauf der Aixtron-Aktie wohl immer sagen kann: Es bleibt spannend. Auch die vergangenen Monate hatten es in sich. Vom Höchstkurs im März bei 19,30 Euro ging es mit den Papieren des Spezial-Anlagenbauers wellenförmig runter bis auf weit unter die Hälfte dieses Werts. Am Donnerstagmorgen war mit 8,00 Euro eine neue Talsohle erreicht. Doch was heißt das schon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.