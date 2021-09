Aixtron-Aktie: Verborgener Star?

In der vergangenen Woche hat Aixtron schmerzhafte Einbußen hinnehmen müssen. Der Kurs fiel in Frankfurt von 25,10 EUR auf 23,47 EUR. Allein am Freitag schlug ein Verlust von etwas über 5 % zu Buche. Damit hat die Aixtron-Aktie sich nicht von der schlechten Entwicklung der Indizes lösen können. Sehen so auch die Zukunftsaussichten des Papiers aus?

Überall mit dabei

Die europäische Halbleiterindustrie steht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung