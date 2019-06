Aixtron Aktie: An Unterkante von Seitwärtsphase!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Nun eine charttechnische Analyse zur Aixtron Aktie. (ISIN:DE000A0WMPJ6)



Ein Blick auf die Indikatoren im Tageschart:

Insgesamt befindet sich die Aktie in einer monatelangen Seitwärtsphase. Aber Aixtron konnte heute zusammen mit dem Gesamtmarkt anziehen. Der Rsi befindet sich zwar nicht im überverkauften Bereich, zieht aber jetzt an. Der Stochastic Oscillator zeigt ein kurzfristiges Kaufsignal an. Zudem befindet sich das Wertpapier ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



