Aixtron Aktie: Stühlerücken im Vorstand!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Bei Aixtron gibt es einiges an Stühlerücken im Vorstand. Das Unternehmen teilte am Freitag mit: Das derzeitige Vorstandsmitglied Dr. Bernd Schulte wird seinen derzeit laufenden Vertrag nicht verlängern. Deshalb werde er mit Vertragsablauf (per 31. März 2021) in den Ruhestand treten, so Aixtron – und zwar „auf eigenen Wunsch“. Es gibt im Gegenzug Verstärkung für den Vorstand. Denn Aixtron teilte auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung