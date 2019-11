Aixtron-Aktie: Der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

letzte Woche haben unsere Autoren berichtet, wie es derzeit um Aixtron steht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Finanztrends Video zu Aixtron



mehr >

Der Stand! Bei Aixtron wollen die Kurssteigerungen einfach nicht so gelingen. Woran liegt das? Die Entwicklung! Es will einfach nicht gelingen, den Kurs über die 50-Tagelinie ansteigen zu lassen, obwohl diese am 6. und 7. November erreicht wurde. Danach gab es dann Gewinnmitnahmen und Verkäufe. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!