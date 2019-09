Aixtron-Aktie: Schwierige Ausgangssituation!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Die aktuelle Lage bei der Aixtron Aktie ist nicht einfach für die Anleger des Unternehmens. Der Kurs hat sich in den vergangenen Wochen zwar wieder nach oben aufgerafft, aber am Widerstand im Bereich um 10,5 Euro war dann Schluss. Die Anleger schafften es nicht, den Kurs über den Widerstand zu bringen, sodass am Ende Verkäufer die Oberhand gewannen. Der Kurs sank ...



