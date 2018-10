Aixtron-Aktie: Plötzlich nicht mehr aufzuhalten…

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Aixtron ist zur Zeit vielleicht die Aktie schlechthin in Deutschland. Die Kursbewegung ist auffallend positiv. So konnten die Notierungen am Mittwoch den Aufwärtsmarsch fortsetzen und beendeten den Handel über der markanten Linie von 11 Euro. Damit wurde in einem Zug die bisherige Hürde bei 10 Euro deutlich distanziert, womit sich nach den zuletzt ohnehin sehr klaren Gewinnen eine weitere charttechnische Verbesserung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.