Aixtron Aktie: Neue Einstiegschance!?!

Aixtron hat in den vergangenen Tagen bei einigen Analysten den Eindruck erweckt, es gäbe eine neue Einstiegschance. Am Donnerstag kletterte der Kurs denn auch ein wenig nach oben. Der große Durchbruch blieb bislang aus. Fraglich scheint, ob dieser Ausbruch überhaupt in den kommenden Tagen gelingen kann. Denn: Es fehlen die positiven Impulse, die dem Wertpaper durch wirtschaftlich bedeutende Nachrichten zukommen könnten.

