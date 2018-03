Aixtron-Aktie: Kommt es nun zu einer Korrektur?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

in den letzten Handelstagen hat die Aixtron-Aktie noch einmal richtig angezogen. Dabei stieg sie dynamisch an und erreichte fast die 20-Euro-Marke. Seit ihrem Ausbruch hat die Aixtron-Aktie damit mehr als 25 % an Wert hinzugewonnen. Anleger, die zu Jahresbeginn eingestiegen sind, können sich sogar über mehr als 60 % Wertzuwachs freuen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.