Aixtron-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Nach einem kräftigen Anstieg und dem Erreichen eines neuen Mehrjahreshochs bei 20,35 Euro befindet sich die Aktie des Chipanlagenbauers Aixtron seit Anfang April in einer Abwärtsbewegung. In der vergangenen Woche fiel der Anteilsschein bis auf 14,82 Euro zurück und markierte an dieser Stelle ein neues 3-Monats-Tief. Eine leichte Aufwärtstendenz in den letzten Tagen hat den Kurs nun wieder bis auf 15,79 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung