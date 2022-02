Aixtron Aktie KAUFEN. Platow Brief gefällt derzeit an der Aktie…

Aixtron Aktie kaufen – so klar sieht es der Platow Brief. Die Aixtron Aktie verabschiedete sich mit einem Kursplus von 10,54 % auf XETRA-Basis ins Wochenende. Was war passiert? Eine Meldung, die bereits Donnerstag zu einem Plus führte: „Schuld“ waren 59 % höhere Umsätze in 2021, zum Jahresende noch beschleunigt mit plus 67 % im Q4, dazu ein positiver Ausblick. Und wenn der Platow Brief richtig liegt mit seiner Einschätzung, ist bei der Aktie noch viel mehr möglich. AIXTRON – klarer KAUF für den PLATOW Brief:



Aixtron beweist Wachstumsstärke

Die 2021er-Zahlen und der 2022er-Ausblick, die Aixtron am Donnerstag (24.2.) präsentierte, gefallen uns ausnehmend gut. Ein Umsatzanstieg um 59% auf 429,0 Mio. und eine EBIT-Verdreifachung auf 99,0 Mio. Euro sorgten für eine drastische Verbesserung der Marge auf 23,1% (Vj.: 12,9%).

Ein mehr als verdreifachter freier Barmittelzufluss rundet das positive Bild ab. Für 2022 rechnet CEO Felix Grawert mit einem wohl zweistelligen Anstieg bei Umsatz (450 Mio. bis 500 Mio.) und Auftragseingang (520 Mio. bis 580 Mio. Euro) – beides liegt über den bisherigen Analystenschätzungen.



Erfreulich finden wir v. a., dass die Bruttomarge, die vor Jahren noch bei 30% lag, auch im kommenden Jahr bei rd. 41% (2021: 42,3%) und die EBIT-Marge, die im historischen Schnitt bei 14% lag, künftig bei rd. 25% liegen dürfte. Der Halbleiterspezialist, dessen im MDAX gelistete Aktie (19,15 Euro; DE000A0WMPJ6) mit einem im historischen Vergleich (2019: 32) günstigen 2022er-KGV von 23 bewertet wird, profitiert weiter von Megatrends wie Elektrifizierung und Digitalisierung.

Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung für Aixtron. Der Stopp bleibt bei 14,40 Euro.



