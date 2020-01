Aixtron Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Keine Verschnaufpause für Aktionäre von Aixtron. Nachdem die Aktie des Unternehmens sich am Freitag um 3,3 Prozent verbessern konnte, ist in der neuen Woche direkt für hohe Spannung gesorgt. Aixtron verabschiedet sich mit einem Kurs von 9,91 Euro ins Wochenende und befindet sich damit in einer hervorragenden Position, um einen erneuten Angriff auf die magische 10-Euro-Marke zu wagen.

Es wird nicht einfacher!

