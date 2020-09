Aixtron-Aktie: Jetzt müssen die Käufer Stärke zeigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Die Aktie des Chipanlagenbauers Aixtron befindet sich seit Ende Juli auf dem absteigenden Ast. In Erwartung guter Quartalszahlen stieg das Papier am 23. Juli auf ein 18-Monats-Hoch bei 12,86 Euro. Nach Vorlage der Zahlen, die in der Tat positiv ausfielen und ein deutliches Auftragsplus dokumentierten, wurden dann jedoch die Gewinne realisiert. Hier wurden also Gerüchte gekauft und Fakten verkauft.

