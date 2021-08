Aixtron-Aktie: Jetzt geht es los!

Vom enormen Boom in der Halbleiter-Branche merkten die Aktionäre von Aixtron bisher eher wenig, was sich ein Stück weit auch beim Aktienkurs bemerkbar machte. Der folgt zwar seit über einem Jahr seelenruhig seinem Aufwärtstrend, größere Kurssprünge gab es aber eher selten zu sehen. Potenziell könnte sich das nun ändern, denn das Unternehmen teilte eine enorme Auftragssteigerung für das erste Halbjahr an. Im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!