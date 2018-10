Aixtron Aktie: Ist das die Trendwende?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Nachdem Aixtron seine Prognose für das Jahr 2018 kürzlich erhöhte, sind die Anleger in eine fast schon euphorische Stimmung verfallen. Schon am Dienstag konnte die Aktie des Spezialmaschinenbauers deutlich zulegen, am Mittwoch hält die gute Stimmung mit Gewinnen in Höhe von 6,35 Prozent bis zum Handel am Mittag weiter an.

Mittlerweile notieren die Anteile jetzt schon bei 11 Euro, was große Hoffnungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.