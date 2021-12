Aixtron Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "AIXTRON SE":

Per 29.12.2021, 19:08 Uhr wird für die Aktie Aixtron am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 18.325 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Halbleiterausrüstung".

Unsere Analysten haben Aixtron nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Aixtron-Aktie ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Aixtron-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Aixtron-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aixtron vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 25,33 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 38,24 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (18.325 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Aixtron somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aixtron-Aktie hat einen Wert von 5,19. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (62,92). Der RSI25 liegt bei 62,92, was bedeutet, dass Aixtron hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Aixtron.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Aixtron-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Aixtron jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Aixtron Aktie.

Aixtron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...